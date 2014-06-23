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Dünya
Deutsche Welle

Ürdün'den sınırlara güvenlik takviyesi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak'taki ilerleyişini Suriye ve Ürdün sınırı yakınlarında sürdürüyor. Ürdün yönetimi sınır boyunca alarm konumuna geçti.

23 Haziran 2014 13:47


IŞİD hafta sonunda Irak'ın batısında bulunan birçok noktayı ele geçirdi. IŞİD'in ilerleyişi nedeniyle komşu ülke Ürdün'ün 181 kilometrelik Irak sınırı boyunca alarma geçtiği ve sınır boyunca güvenlik önlemlerini artırdığı belirtiliyor. Irak-Ürdün sınır kapısının ve Irak'ın Rutba kentinin de IŞİD'in elin geçtiği gelen haberler arasında.

Örgütün ele geçirdiği Rava ve Ana kentlerinde 21 kişiyi öldürdüğü, şimdiye dek Irak'ta yüz binlerce kişinin çıkan çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Ortadoğu'ya düzenlediği ziyaret kapsamında liderlerle IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için yapılabilecekleri değerlendiriyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan Kerry, IŞİD’in Irak’taki ilerleyişiyle ilgili olarak "böylesi bir teröre karşı hiçbir ülkenin güvende olmadığını" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry Ürdün'ün başkenti Amman'da da Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile bir araya geldi. Ardından Irak'a geçen Kerry'nin burada Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Ortadoğu'daki temasları sonrasında yarın ve çarşamba günü Brüksel'de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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