T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ürdün'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Ürdün'ün Karak kentinde Pazar günü düzenlenen ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Turistlerin uğrak noktası olan Haçlı Kalesi yakınlarında devriye gezen güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda biri Kanadalı turist olma

20 Aralık 2016 20:06

Ürdün'ün Karak kentinde Pazar günü düzenlenen ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Turistlerin uğrak noktası olan Haçlı Kalesi yakınlarında devriye gezen güvenlik güçlerine Pazar günü bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda biri Kanadalı turist olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti.

IŞİD'in açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren dört militanın hayatını kaybettiği belirtildi, ayrıca saldırganların Ürdün vatandaşı olduğu aktarıldı.

IŞİD'in açıkladığı militan isimleriyle Ürdün basınında çıkan isimler örtüşüyor.

Ürdün polisi ise kimden şüphelendiklerini açıklamazken saldırıyı düzenleyen dört kişiyi öldürdüklerini belirtmişti.

Birkaç saat süren silahlı çatışmada 10 turist yara almadan bölgeden kurtarılmış, en az 30 kişi ise hastaneye götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Salamah Hamad, Pazartesi günü, Karak yakınlarındaki bir evde patlayıcı, otomotik silah ve en az beş intihar yeleği bulunduğunu açıkladı.

Hamad, "Hedefin sadece Karak'taki kale olduğunu düşünmüyorum, daha fazlası" dedi.

Ürdün, ABD'nin IŞİD'le mücadelesindeki en yakın müttefiklerinden.

Amerikan askerleri Ürdün'deki üste Iraklı ve Filistinli güçlerin yanı sıra küçük bir Suriyeli muhalif gruba da askeri eğitim vermişti.

Haziran ayında Ürdün'ün Suriye sınırında bombalı araçla yapılan bir saldırıda 6 Ürdün askeri ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KarakPazarIŞİDTuristlerinHaçlı KalesiKanadalıSaldırıdaBakanı Salamah Hamad PazartesiABD IŞİDIraklıFilistinliSuriyeliSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24