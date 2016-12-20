Ürdün'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Ürdün'ün Karak kentinde Pazar günü düzenlenen ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Turistlerin uğrak noktası olan Haçlı Kalesi yakınlarında devriye gezen güvenlik güçlerine Pazar günü bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda biri Kanadalı turist olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti.

IŞİD'in açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren dört militanın hayatını kaybettiği belirtildi, ayrıca saldırganların Ürdün vatandaşı olduğu aktarıldı.

IŞİD'in açıkladığı militan isimleriyle Ürdün basınında çıkan isimler örtüşüyor.

Ürdün polisi ise kimden şüphelendiklerini açıklamazken saldırıyı düzenleyen dört kişiyi öldürdüklerini belirtmişti.

Birkaç saat süren silahlı çatışmada 10 turist yara almadan bölgeden kurtarılmış, en az 30 kişi ise hastaneye götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Salamah Hamad, Pazartesi günü, Karak yakınlarındaki bir evde patlayıcı, otomotik silah ve en az beş intihar yeleği bulunduğunu açıkladı.

Hamad, "Hedefin sadece Karak'taki kale olduğunu düşünmüyorum, daha fazlası" dedi.

Ürdün, ABD'nin IŞİD'le mücadelesindeki en yakın müttefiklerinden.

Amerikan askerleri Ürdün'deki üste Iraklı ve Filistinli güçlerin yanı sıra küçük bir Suriyeli muhalif gruba da askeri eğitim vermişti.

Haziran ayında Ürdün'ün Suriye sınırında bombalı araçla yapılan bir saldırıda 6 Ürdün askeri ölmüştü.