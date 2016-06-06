Ürdün’de istihbarat bürosuna saldırı



Ürdün'de mülteci kampında görev yapan İstihbarat Servisi ofisine düzenlenen saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi. Ürdün hükümetinin yaptığı açıklamaya göre saldırı, başkent Amman'ın kuzeyinde bulunan Filistinlilerin barındığı Bekaa mülteci kampında gerçekleşti.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el Mumeni, İstihbarat Servisi bürosunun "korkakça bir saldırının hedefi olduğunu" söyledi. Beş görevlinin öldüğünü belirten Muhammed el Mumeni "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Muhammed El Mumeni açıklamasında saldırının Ramazan ayının ilk günü sabah saatlerinde düzenlenmiş olduğuna da dikkat çekti. Silahlı tek bir kişinin otomatik silahla büroya ateş açtıktan sonra kaçtığı tahmin edilirken, saldırganın kampta yaşayan bir mülteci olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

1968 yılında kurulan Bekaa kampında 100 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Ürdün'de iki milyona yakın Filistinliyi barındıran on adet kamp mevcut. Bunlardan en büyüğü olan Bekaa mülteci kampında fakirlik ve işsizlik hâkim. Ürdün'de Bekaa kampından sonra en büyük mülteci kampı olan Zateri mülteci kampında da yaklaşık 120 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalarla karşılaştırıldığında Ürdün istikrarlı bir ülke olarak görülüyor. Ürdün güvenlik güçleri IŞİD ile yoğun mücadele veriyor. Suriye ve Irak'ta ABD liderliğinde IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçleri arasında Ürdün de yer alıyor.