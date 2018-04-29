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BBC Türkçe

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı: 2 ölü

Başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği'nde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ölenler Ürdünlü, yaralılardan biri ise İsrailli. İsrail yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği'nde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Amman polisi ölenlerin Ürdünlü olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre yaralıların ise biri Ürdünlü, diğer İsrailli.

Görgü tanıkları, ölen Ürdünlülerin bir mobilya şirketinde çalıştıklarını ve kendilerine ateş açılmasından hemen önce elçilik yerleşkesine girdiklerini söylüyor.

Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

Ürdün polisi büyükelçilik binasını kordon altına aldı. Elçilik personeli ise tahliye edildi.

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İsrail yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmıyor. İsrail'de olayla ilgili yayın kısıtlaması getirildi.

Amman'ın Rabiyeh mahallesindeki İsrail büyükelçiliğinin çok sıkı korunduğu biliniyor.

Kentte Cuma günü düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye binlerce Ürdünlü katılmıştı.

Göstericiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya metal dedektörler yerleştirmesini protesto etmişlerdi.

İsrail işgali öncesi 1949'dan 1967'ye kadar Doğu Kudüs, Ürdün'ün kontrolü altındaydı.

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