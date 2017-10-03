Ürdün Suriyeli mültecileri sınır dışı ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) Ürdün’ün Ocak ayından bu yana her ay en az 400 kayıtlı Suriyeli sığınmacıyı uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek büyük topluca sınır dışı ettiğini açıkladı.

HRW\'nin yayınladığı raporda, “Ürdün otoriteleri yüzlerce Suriyeli sığınmacıyı karşılaşabilecekleri tüm tehlikelere rağmen savaştan harap olmuş ülkelerine geri gönderiyor” denildi.

HRW Sığınmacı Hakları Direktörü Bill Frelick, “Ürdün insanları işkenceye veya ciddi zarar görme riskine maruz kalmayacaklarından emin olmadan Suriye’ye göndermemeli” diye konuştu. Hükümet sözcüsü Mohammed Momani HRW’nin bulgularını reddederken “mülteciler kesinlikle gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönüyor ve tehlikeli bölgelere gitmiyorlar” dedi.

Ürdün Krallığı Suriye’de altı yıldır süren savaş süresince yüzbinlerce Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptı. Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin büyük bir çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki iki büyük kampta yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ürdün 650 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Krallık ise gerçek sayının 1.3 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Rapora göre Ürdün’den her ay 300 kadar mülteci gönüllü olarak Suriye’ye dönerken, ayda yaklaşık 500 mültecinin ise \"tam net olmayan sebeplerle\" Suriye’ye geri gönderildiği belirtiliyor.