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Politika

Ürdün Kralı:

Türkiye ziyaretinden iki hafta sonra ABD basınına konuşan Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi

19 Mart 2013 16:54

Ürdün Kralı İkinci Abdullah, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "otoriter bir lider olduğunu" söyledi. "The Atlantic" dergisine ropörtaj veren Kral, Türk, Mısırlı ve Suriyeli liderleri eleştirdi.

Amerikan dergisi "The Atlantic"ten Jeffrey Goldberg'e verdiği röportajda Erdoğan'ın otorider olduğunu iddia eden Ürdün Kralı, Başbakan'ın "Demokrasi bir araçtır, bir otobüstür, durağa varılınca, o otobüsten inilir" şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak,  Erdoğan'ı, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "daha itidalli ve daha anlayışlısı" olarak niteledi. 

Hürriyet'de yer alan habere göre, söz konusu röportajın tamamının bu hafta içinde yayınlanacağı belirtildi.

Bu ay başında Türkiye 'ye gelen Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın, Anıtkabir ziyaretindeki saygı duruşu sırasında gözlerinin nemlenmesi, "Kral ağladı" yorumlarına neden olmuştu.

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