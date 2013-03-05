Ürdün Kralı Anıtkabir'de gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Anıtkabir'deki ziyareti saygı duruşu esnasında ağladı.

Kral 2. Abdullah, Anıtkabir'deki saygı duruşu esnasında duygulanarak ağladı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalındığı törende, Kral Abdullah Türkçe ''Merhaba asker'' diyerek tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Gül'e eşi Hayrünnisa Gül'ün, Kral Abdullah'a da eşi Rania Abdullah'ın eşlik ettiği törenin ardından Gül ve Abdullah eşleriyle Büyük Şeref Kapısı'nın önünde basın mensuplarına poz verdiler.

Törene, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve diğer ilgililer katıldı.

Bu arada, Kral Abdullah'ın tören kıtasını selamladığı sırada kırmızı halı rüzgar nedeniyle kıvrıldı. Görevlilerin halıyı düzeltmesi törende alışılmadık görüntülere neden oldu.

Suriye konusu geniş şekilde görüşüldü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çankaya Köşkü'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlediler.

Gül, Kralı Abdullah'ın Türkiye ziyaretinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini, Suriye'nin de bu çerçevede çok önemli olduğunu belirterek, bu konuları geniş bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Suriye'deki savaşın acilen sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, uluslararası camiaya, Lübnan'da, Ürdün'de ve Türkiye'de zor durumda bulunan Suriyeli vatandaşlara yardımcı olacak adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Suriye'deki krizi de görüşme imkanı bulduklarını ifade eden Abdullah, "Bu konu çok acil siyasi bir dönüşüm ve aynı zamanda devam etmekte olan savaşa çok acil bir son gerektiriyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kraliçe Rania onuruna yemek

Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik eden Kraliçe Rania onuruna yemek verdi.

Köşk'teki Osmanlı Salonu'nda gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek de katıldı.