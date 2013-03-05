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Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor.

05 Mart 2013 11:52

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Ürdün Kralı, hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Kral Abdullah, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek resmi törenle karşılanacak.

cnnturk.com'da yer alan habere göre; Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Gül'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kral, meclisteki çalışma yemeğinin ardından Kraliçe'yle birlikte Çankaya Köşkü'nde onurlarına verilecek akşam yemeğine katılacak.

Kral Abdullah, yarın Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek ve TOBB tarafından onuruna verilecek çalışma kahvaltısında iş dünyası temsilcileriyle görüşecek Ürdün Kralı yarın Türkiye'den ayrılacak.

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