Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında erkek olduğu iddia edilen kaleci Zohreh Koudaei: Ben bir kadınım, Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır

Ürdün Futbol Federasyonu'nun erkek olduğunu iddia ettiği İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei, "Ben bir kadınım, bu yapılan zorbalık. Dava açacağım" dedi.

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.

Ürdün Futbol Federasyonu'nun erkek olduğunu iddia ettiği İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'den açıklama geldi. Zohrer Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını söyledi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır. Dava açacağım" dedi.

32 yaşındaki kaleci uzun yıllardır milli takımda forma giydiğini belirtti.