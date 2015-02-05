Ürdün hava operasyonlarına başladı



Ürdün ordusu, IŞİD'in mevzilendiği bölgelere hava harekatı düzenlemeye başladı. Vurulan bölgelerle ilgili açıklama yapmayan hükümet yetkilileri, ordunun operasyonunun ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. Ürdün, uzun süredir IŞİID'in mevzilendiği Suriye topraklarında ABD öncülüğünde gerçekleştirilen hava operasyonlarına da katılıyordu.

Daha önce yaptığı açıklamada IŞİD'e verilecek yanıtın sert olacağını belirten Kral Abdullah da örgüte karşı 'acımasız bir savaş' yürütüleceğini söyledi. "Bu terör örgütü sadece bizimle savaşmıyor, aynı zamanda gerçek İslam ve İslam'ın değerleriyle savaşıyor" diye konuşan Abdullah, "İnancımızı, değerlerimizi ve insani ilkelerimizi korumak için savaşıyoruz. Bu savaş acımasız olacak" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kral pilotun ailesini ziyaret etti

Ürdün Kralı Abdullah ayrıca IŞİD tarafından bir kafeste yakılarak öldürülen pilot Muaz El Kesasibe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkent Amman'a 120 kilometre mesafedeki Kerak kentine bağlı Ay Köyü'nde yaşayan pilotun ailesini evinde ziyaret eden Kral Abdullah, başsağlığı dileğini iletti.

Abdullah'ın ziyareti sırasında Ürdün ordusuna ait savaş jetleri, pilotun ailesinin yaşadığı evin önünde kurulan taziye çadrınının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

IŞİD dev ekrandan halka izletti

Bu arada IŞİD'in Ürdünlü pilotun yakılarak öldürüldüğü görüntüleri Suriye'nin Rakka kentinde kurulan bir dev ekranda halka izlettiği bildirildi. Görüntüleri izleyen halkla söyleşiler yapan IŞİD militanları bu görüntüleri de internette yayınladı. İzleyenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

Merkezi Cenevre'deki BM Çocuk Hakları Komitesi de açıkladığı raporda, IŞİD'in Irak'ta çocuklara da şiddet uyguladığına dikkat çekti. Dini azınlıklara mensup çocukların kafalarının kesildiği, çarmıha gerildiği ya da canlı canlı toprağa gömüldüğü kaydedilen raporda, çocukların intihar komandosu ya da canlı kalkan olarak kullanıldığına da işaret edildi. Bağdat yönetiminden çocukların korunması için daha fazla girişimde bulunmasını isteyen Komite, tehlikeli bölgelerde yaşayan halkın da kaçabilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.