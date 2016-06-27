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Dünya
Deutsche Welle

'Ürdün gizli servisi ABD'nin silahlarını çaldı'

CIA’in Suriye’deki isyancı gruplara gönderdiği silahları, Ürdün gizli servisinin sistematik olarak çaldığı iddia edildi.

27 Haziran 2016 21:34


Amerikan Merkezî Haberalma Teşkilatı CIA ile Suudi Arabistan’ın, Suriye’de Esad yönetimine karşı savaşan silahlı muhalif gruplara gönderdikleri silahların Ürdün gizli servisi elemanları tarafından sistematik bir biçimde çalındığı iddia edildi. New York Times ile El Cezire Televizyonu'nun Amerikan ve Ürdünlü personelin ifadelerine dayandırdıkları ortak haberde, söz konusu silahlar arasında kalaşnikov otomatik tüfeklerin, havan topları ve tanksavar silahlarının bulunduğu da bildirildi.

Silahlardan bazıları Amman'daki saldırıda kullanılmıştı

Ürdün gizli servisinin silahların Suriye'ye sevkiyatından sorumlu olduğu, ancak bunların daha sonra silah tüccarlarının eline ve karaborsaya düştüğü belirtiliyor. FBI’ın verdiği bilgiye göre, 2015 yılının Kasım ayında Amman’daki bir polis eğitim merkezine saldırıda da bu silahlardan bazıları kullanılmış, olayda aralarında iki Amerikan vatandaşının da bulunduğu beş kişi ölmüştü. Silahların seri numaraları üzerinden tespit edildiıği açıklanmıştı.

Çalınan silahların akıbeti ise bilinmiyor. Ürdünlü subayların adının karıştığı milyonluk hırsızlığa bundan birkaç ay önce son verildiği de kaydediliyor. Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el Momani bu yöndeki suçlamaları geri çevirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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