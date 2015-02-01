Ürdün: ‘Esir takasına hazırız’



IŞİD'in rehin tuttuğu Japon gazeteci Kenji Goto'yu öldürmesi sonrasında Ürdün takas önerisini tekrar gündeme getirdi. Ürdünlü pilot Muaz El Kesasibe'nin salıverilmesi karşılığında El Kaide hükümlüsü Sacide El Rişavi'nin serbest bırakılacağı açıklandı. El Rişavi, 2005 yılında Ürdün'de üç otelin bombalanmasında oynadığı rol nedeniyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Ürdün geçen hafta pilotun serbest bırakılmasını talep etmiş, ancak IŞİD bu öneriye bir yanıt vermemişti. Geçen hafta IŞİD'e adına yayınlanan bir ses kaydında El Rişavi'nin perşembe günü salıverilmemesi halinde pilotun öldürüleceği ifade edilmişti. Ürdün ise bunun üzerine pilotun hayatta olduğuna dair bir kanıt sunulmasını istemiş, aksi halde hükümlünün bırakılmayacağını duyurmuştu.

Cumartesi günü Japon rehine Kenji Goto'nun infaz videosunun yayınlanması pilot Muaz El Kesasibe'nin hayati durumu hakkındaki endişeleri artırdı.

Resmi haber ajansı Petra, hükümet yetkililerinin pilotun hâlâ hayatta olup olmadığını teyit etmeye ve Ürdün'e geri dönmesini sağlamaya çalıştıklarını duyurdu. AP haber ajansına konuşan Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed El Momani "Takas için hâlâ hazırız" dedi.