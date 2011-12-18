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Politika

Ürdün Başbakanı Hasavne'nin eşi taburcu edildi KONYA (A.A) 

18 Aralık 2011 00:17

-Ürdün Başbakanı Hasavne'nin eşi taburcu edildi KONYA (A.A) - 17.12.2011 - Konya'da Ürdün Başbakanı Avn El Hasavne'nin eşi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşleriyle birlikte yemek yerken rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.  Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine katılmak için geldiği Konya'da, yemek yerken rahatsızlanan Bayan Hasavne, ambulansla Özel Konya Farabi Hastanesine getirildi. Buradaki yaklaşık iki saatlik kontrollerinin ardından Hasavne, beraberindekilerle birlikte hastaneden ayrıldı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevat Özpınar, yaptığı açıklamada, Hasavne'nin sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle hastanelerine getirildiğini söyledi. Hastaneye getirildiğinde de Hasavne'nin hayati tehlike arz edecek bir durumunun olmadığını belirten Özpınar, gerekli gözlem ve tıbbi hizmetin verildiğini, durum kontrol altına alındıktan sonra taburcu edildiğini bildirdi.

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