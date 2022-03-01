Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, 2 Mart 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi’nin, Sayın Bakanımızla görüşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde dost ve kardeş Ürdün’le ikili ilişkilerimizin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır”