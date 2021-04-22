Uraz Kaygılaroğlu'ndan 23 Nisan'da çocuk istismarına karşı kampanya

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla 23 Nisan Cuma akşamı sosyal medya hesabından birçok ünlü ismin de katılımı ile 1.5 saat sürecek bir kampanya düzenleyecek.

Çocuk istismarıyla mücadele için kurulan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) Sözcüsü, Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan akşamı saat 20.30'de canlı yayınla gerçekleştireceği kampanyayı anlattı.

''Önleme merkezinde psikolojik ve hukuki destek ücretsiz olarak sağlanıyor''

Çocuk istismarında kilit noktanın 'Önleme Merkezleri' olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, “UCİM çocuk istismarı ve çocuk ihmali ile ilgili çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. 2020'de UCİM ile yollarımız kesişti. UCİM'in büyük bir davası vardı. Bir istismarcının bin yılla yargılanmasını istiyorlardı. Bu durum beni çok etkiledi. Dava üzerine Saadet öğretmene ulaştım ve nasıl bir yardımım olabileceğini sordum. Önleme merkezinden bahsetti'' dedi.

Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

''Önleme merkezinde herkese istismarı önleme adına eğitimler veriliyor. Yine bu merkezde istismara uğrayan kişiye ve ailesine, hem psikolojik hem de hukuki destek ücretsiz olarak sağlanıyor"

''23 Nisan akşamı desteklerinizi bekliyoruz"

'O yüzden önleme merkezlerinin çoğalması lazım. Bizler de bunun üzerine bir kampanya yapmaya karar verdik''

''Sanatçı dostlarım ile, 23 Nisan akşamı çocuklar için bir kampanya düzenliyoruz. Yayınımız, en fazla 1.5 saat sürecek. Yayın anında takipçilerimizden SMS bağışı yapmalarını isteyeceğiz. Aynı şekilde, daha büyük bir yardım yapmak isteyenler için hesap numaralarımız da olacak. İnsanlardan çok bir şey rica eden biri değilimdir. Kendi işimi hep kendim hallederim. Ancak bu durum farklı, herkesten ricam, 23 Nisan akşamı desteklerinizi bekliyoruz"

“Hepimizin çocuğunun başına gelebilir"

“Hepimizin çocuğunun başına gelebilir. Bunun zengin, fakir, yaşlı, genç olmakla ilgisi yok. Hepimizin çocuğu, yeğenleri var. Çocuk dediğimiz şey, her şeyin temeli. İstismara uğramış çocuk, kaç yaşına gelirse gelsin aklında hep o istismara uğradığı an kalıyor. İşin kötüsü istismarcı hep yakın çevreden oluyor. İstismarcı en yakınından olunca çocuk, neye ve kime güveneceğini de şaşırıyor. Çocuk, hayat boyu kime güveneceğim korkusuyla yaşıyor. Ancak bizler çocuk istismarını bitirmek için elimizden geleni yapacağız"

Ünlü isimler destek verecek

Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in konuk olacağı kampanyada istismarın herkesin başına gelebileceği ve istismarın eğitimler ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak. Ayrıca banka hesap numaralarına ve SMS ile 8246 numarasına bağış yapılabilecek.