Uras'tan kaldırılan seferlerle ilgili önerge

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi üyesi milletvekili Ufuk Uras, Sivas bölgesinde işleyen bazı trenlerin seferden kaldırılması üzerine Ulaştırma Bakanı tarafından yanıtlanması üzerine TBMM Meclis Başkanlığı'na soru önergesi sundu.



BDP vekili Ufuk Uras, Sivas bölgesindeki Akyaka Posta Treni, 4 Eylül Mavi Treni, Erzurum Ekspresi seferden kaldırılması üzerine TBMM Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu.



Trenlerin seferden kaldırılmasına gerekçe olarak "verimsiz işletildikleri ve işletildikleri parkurlardaki yol çalışmalarının gösterildiği"ni belirten Uras, Kars-Akyaka arası sefer gerçekleştiren Akyaka Posta Treni'nin bölgenin ihtiycını karşılayan tek tren seferi olduğunu belirtti.



Ayrıca 4 Eylül Mavi Treni'yle Erzurum Ekspresi'nin taşıdıkları yolcu sayılarıyla ilgili istatistiki bilgilieri yansıtan Uras, bu trenlerin verimsiz işletilmesi ve güzergahlarındaki yol çalışmalarının bahane gösterilerek kaldırılmasının kamu yararı ilkesine ve rasyonelliğe sığıp sığmadını sordu.



İstanbul vekili Ufuk Uras'ın TBMM Başkanlığı'na Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması üzerine sunduğu soru önergesinin tam metni şöyle:



"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,



Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.



13.01.2010



Ufuk URAS

İstanbul Milletvekili



Bakanlığınız tarafından 28.12.2009 tarihinde 4. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda Sivas Bölgesinde çalışan trenlerden; Akyaka Posta Treni (Kars-Akyaka arası), 4 Eylül Mavi Treni, Erzurum Ekspresi seferden kaldırılmıştır. Gerekçe olarak da verimsiz işletildikleri ve işletildikleri parkurlardaki yol çalışmaları gösterilmiştir. Bu bilgilere dayanarak,



1. Kars Akyaka arasında çalışan ''Akyaka posta treni'' yıllık 97.000, günlük 275 yolcu taşıyan tek yolcu trenidir. Bu bölgenin ihtiyacını karşılayan tek tren seferini verimsiz işletildiği gerekçesi ile seferden kaldırmak kamu yararı ilkesi ile bağdaşıyor mu?



2. 4 Eylül Mavi Treni yıllık yaklaşık 185.000, günlük 524 yolcu kapasitesi ile 513 yolcu, Erzurum Ekspresi ise yıllık yaklaşık 250.000, günlük 564 yolcu kapasitesi ile 686 yolcu taşıyan (yolcu indi- bindi sayısı) trenlerin verimsiz işletildikleri gerekçesi ile seferden kaldırmak rasyonel bir karar mıdır? Kararın tekrar değerlendirilmesi düşünülüyor mu?



3. 25 Kasım grevine Samsun'da katıldıkları gerekçesi ile 4 BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) üyesinin yola gönderilmeyerek maddi kayba uğratılması örgütlü modern toplumla bağdaşıyor mu? Bu durumla ilgili bir girişiminiz olacak mıdır?"