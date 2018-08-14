Urartu'nun ilk ayak izi bulundu

Tarihi Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında Urartuların ayak izine rastlandı.

Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşpa’nın merkezi olan Van Kalesi yaklaşık 3 bin yıldır ayakta. Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları, bu yıl da devam ediyor.

Eski Van şehri, kalesi ve höyüğü kazı çalışmaları, Türkiye’nin birçok üniversitesinden, alanında uzman kişilerce yapılmaya devam ederken bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme kaydedildi. Kazı başkan yardımcılığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Bülent Genç, İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda, Urartulara ait olduğu düşünülen yeni bir bulguyla karşılaştıklarını açıkladı.

Ayak 13-14 yaşlarında çocuğa ait

Dr. Bülent Genç, “Urartu evleri taş temel üzerine kerpiçle örülü duvarlardan oluşuyor. Ve yakın zamana kadar Anadolu’da karşılaştığımız durumla hemen hemen aynı. Mimarideki sürekliliği burada da görüyoruz. Muhtemelen bir Urartu evinin inşası sırasında ıslak kerpiçe basılı ayak izine rastladık. Tahminen 13-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğunu düşündüğümüz bir ayak izi. Bu çok büyük bir titiz çalışma sonunda ortaya çıkarıldı” dedi. Dr. Genç, ilk kez bu durumla karşılatıklarını ve çok heyecanlandıklarını aktarırken, “Ayak izi tespitinin ardından sağlamlaştırılarak korumaya alındı. Ve kalıbını alıp dökümünü çıkarttık” diye açıkladı.