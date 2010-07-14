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Politika

'Uranyum takas anlaşması incelenecek'

Rusya Dışişleri Bakanı, İran, Türkiye ve Brezilya arasında sağlanan uranyum takas anlaşmasının Viyada'da inceleneceğini söyledi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - İran'ın başkenti Tahran'da İran, Türkiye ve Brezilya arasında imzalanan uranyum takas anlaşmanın teknik düzeyinin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UEKA'da inceleneceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, takas anlaşmasını önemli bulduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Türkiye ve Brezilya arasInda iki ay önce sağlanan uranyum takas anlaşmasının Viyada'da inceleneceğini söyledi.

Lavrov, açıklamasında, ABD BM Güvenlik Konseyi'nde karşı çıksa da İran'ın tıbbi araştırmalara ayrılabilecek düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu kullanma hakkı olduğunu belirterek, bu planın incelenmeye değer olduğunu belirtti. Sergey Lavrov, "Başbakan Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva arasında imzalanan uranyum takas anlaşmasını önemli bulduklarını" kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda (UAEK) planın teknik düzeyde ele alınacağını bildirdi.


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