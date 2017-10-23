Ural Aküzüm: "Emeklerimiz heba edildi"

\"Cüneyt Çakır resmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi\"

\"Rıdvan Dilmen başta olmak üzere tüm yorumcuları tarafsızlığa çağırıyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, derbi sonrası bir televizyon kanalına bağlanarak karşılaşmanın yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Cüneyt Çakır\'ın derbi maçta verdiği kararların 3 puanlarına mal olduğunu belirten Aküzüm, \"Maalesef Türkiye\'de bir kez daha büyük bir hakem cinayeti yaşandı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır resmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi. Biz bu kararları beğenmiyoruz ve eleştiriyoruz. Bütün otoriteler, yerli-yabancı futbol adamları bu penaltıların tartışılmaz olduğunu söylüyor. Geçen hafta bir hakem polemiği yaşandı. Galatasaray olarak vakur durduk. Bizim için hakemin kim olduğu fark etmez. Ama görüyoruz ki futbolu idare edenler uygar davranış şeklinden anlamıyor. Bizim emeklerimiz heba edildi. 50 bin seyirciyi tahrik edip bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Biz bu ülkenin bayrağını dünyada dalgalandırmış kulübüz. Önümüzü böyle kesemezler. 8 puan öne geçtik diye böyle bir şey yapılmasının alemi var mı? Hem rakiple hem hakemle mi mücadele edeceğiz? Ayıptır, günahtır. Burada bir emek, milyonlarca taraftarın hakkı var. Penaltı pozisyonunda rakibe kırmızı kart göstereceğine bizim oyunumuz Belhanda\'ya kırmızı kart veriyor. Penaltıyı yapana bir şey yok. Tek kelimeyle kınıyor ve teessüf ediyoruz. Bizi bu kadar engellemelerine karşın şampiyon olacağız. Aykut Kocaman\'ın Cüneyt Çakır ile ilgili \'Kafasında hiçbir takımı öne çıkarmadı\' beyanı da bütün söylediklerimizi doğruluyor. Tüm dünya takdir haklarının Fenerbahçe lehine kullanıldığını gördü. Rıdvan Dilman başta olmak üzere tüm yorumcuları tarafsızlığa çağırıyorum. Yorumculuk yaparken formaların çıkarılması gerek. Bu bir kamu görevi. Milyonlarca insan takip ediyor. Geçen hafta \'penaltı değil\' dendi, \'ilk gol ofsayt\' dendi. Bu hafta da \'penaltısı verilmedi\' desin. Bu ülkede video hakem ve yabancı hakem konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? 18 tane birinci lig takımı var. Kulüpler Birilği, federasyon, medya neden bu konuları konuşuyor? Çünkü adaletsizlik var. Belli bir yön için kullanılıyor. Bu bir yangın, bunu söndürelim\" diye konuştu.

\"ADALETLİ ŞEKİLDE YÖNETMEK LAZIM\"

Türk futbolunu adaletli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Ural Aküzüm, \"Geçtiğimiz hafta yaşananlar sonrası hiç polemiğe girmedik. Türk futbolunu barış ve kardeşlik içinde adaletli bir şekilde yönetmek lazım. Böyle bir hakem faciasını kabul etmiyoruz, kusura bakmasınlar. Hakemler normal hakemlik görevlerinin dışında görevler yapıyor. Bugünkü yaşanan olayları küçümsemeyelim\" ifadelerini kullandı.