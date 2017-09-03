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Dünya

Uppsala Üniversitesi: "Girit'te bulunan ayak izleri 5.7 milyon yıllık"

Io Chokona / Atina, 3 Eylül (DHA) – Uppsala Üniversitesi, 2002 yılında Girit’in Hania kenti yakınlarındaki Kastelio bölgesinde araştırma yapan Paleontolog Gerard Gierlinski ve Grzegorz Niedzwiedzki'nin tespit ettiği fosil "ayak izi"nin 5

03 Eylül 2017 17:25

Io Chokona / Atina, 3 Eylül (DHA) – Uppsala Üniversitesi, 2002 yılında Girit’in Hania kenti yakınlarındaki Kastelio bölgesinde araştırma yapan Paleontolog Gerard Gierlinski ve Grzegorz Niedzwiedzki\'nin tespit ettiği fosil \"ayak izi\"nin 5.7 milyon yıllık olduğunu duyurdu.

Paleontologların bulduğu fosil ayak izleri üzerine uzun yıllardır çalışma yapan Uppsala Üniversitesi\'nden bir bilim adamlarından oluşan heyet, Elsevier dergisine, ayak izinin 5,7 milyon yıllık ve günümüz insanlarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmacıların yaptığı açıklamada, ayak izlerinin diğer hayvanların ayak izlerinden önemli bir farkı olduğu, insan türünün en yakın akrabası sayılan maymun ayaklarının ise insan ayağına değil, daha çok insan eline benzediği vurgulandı. İzde fark edilen dar ayak tabanı, beş parmak ve bunlardan ilkinin daha büyük olması, aynı zamanda kıvrık tırnakların olmaması bunun bir kanıtı olarak sunuldu.

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