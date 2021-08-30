Emmy ödüllü oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ed Asner, ABD’de The Mary Tyler Moore Show isimli sitcom’la popülerliği elde etmişti. Asner daha sonra popüler dizinin devamı niteliğinde çekilen "Lou Grant"ın da başrolünü oynamıştı.

Yedi sezon oynadığı "Lou Grant" rolü oyuncuya en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında üç Emmy ödülü kazandırmıştı. Oyuncu, başka mini dizilerdeki rolleriyle de Emmy kazanmıştı.

Asner, 1982 yılında Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (SAG) Başkanı'yken, ABD'nin Latin Amerika'daki müdahalelerine karşı konuşmuş, konumundan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Oyuncu daha sonra 2009 yılında animasyon filmi Up’ta Carl Fredricksen karakterini seslendirmişti.

Ed Asner’ın resmi Twitter hesabında hayatını kaybettiği duyuruldu.