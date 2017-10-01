Ünzile Ebe Yatırı'na ziyaretçi akını

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Yiğitler Köyü\'ndeki Ünzüle Ebe Yatırı için düzenlenen hayra, yüzlerce kişi akın etti. Ünzüle Ebe\'nin yaşadığı varsayılan köy evinde sabaha kadar kadınların yastağaçların üzerinde hamur açıp, ateş üzerinde pişirdiği ve şifalı olduğu söylenen pişmiş bazlamalar ve hazırlanan yemekler yatırı ziyaret edenlere dağıtıldı.

Bayramiç\'e 8 kilometre uzaklıktaki Yiğitler Köyü\'nde, dün Ünzüle Ebe Hayrı düzenlendi. Rivayete göre, Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Ağaçköy\'den Yiğitler Köyü\'ne gelin geldiği ve en az 200 yıl önce yaşadığı varsayılan ancak, hakkında köylülerin net bir bilgiye sahip olmadığı Ünzüle Ebe\'nin vasiyeti üzerine yapıldığına inanılan hayra çevre ilçe ve köylerden yüzlerce kişi katıldı.

2 SIĞIR VE 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ

Köylüler tarafından kesilen 2 sığır ve 50 küçükbaş hayvan ile 100 kazan keşkek ve 100 kazan bulgur pilavı hazırlanarak, hayra gelenlere ikram edildi. Ünzüle Ebe\'nin yaşadığı varsayılan köy evinde, sabaha kadar kadınların yastağaçların üzerinde hamur açıp ateş, üzerinde pişirdiği ve şifalı olduğuna inanılan bazlamalar hayra katılanlar tarafından adeta kapışıldı. Ünlüzel Ebe Hayrı nedeniyle, Yiğitler Köyü yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ünzüle Ebe yatırını ziyaret etmek isteyen yüzlerce kişi yatıra girebilmek için izdihama neden oldu.

Ünzüle Ebe\'nin oturduğu evin önünde bekleyenler evin önünde duran ve mukaddes olduğu kabul edilen taşa şifa niyetine ellerini ve yüzlerini sürdü. Ünzüle Ebe yatırının ziyaret eden bazı kişiler ise, Ünzüle Ebe yatırı üzerinde çocuklarını yuvarlayarak, şifa aradı. Yiğitler Köyü Muhtarı Çetin Gürel, \"5 yıldır bir köy hayrı düzenliyoruz. Bu tür hurafelerin yaşanmaması için devamlı uyarılarda buluyoruz. Gelenek ve görenekler yaşatılırken hurafelerle karıştırılması bizi de üzüyor\" dedi.



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