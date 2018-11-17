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Ünye'de görevden uzaklaştıralan başkanının yerine görevlendirme

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine, Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül, görevl

17 Kasım 2018 16:13

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu\'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar\'ın yerine, Ünye Belediyesi Meclisi 1\'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül, görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, dün Kahramanmaraş\'ın Elbistan İlçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu\'nun Ünye İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar\'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; \"Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır\" denildi.
Görevinden uzaklaştırılan Ordu\'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar\'ın yerine, Ordu Valiliği tarafından, Ünye Belediyesi Meclisi 1\'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül\'ün görevlendirildiği belirtildi.

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