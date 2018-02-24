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Ünye'de 8 çocuklu çift yangında öldü

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA) – ORDU’nun Ünye ilçesinde bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Nuri Usluoğlu (59) ile eşi Lütfiye Usluoğlu (57) yaşamını yitirdi

24 Şubat 2018 21:39

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA) – ORDU’nun Ünye ilçesinde bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Nuri Usluoğlu (59) ile eşi Lütfiye Usluoğlu (57) yaşamını yitirdi.
Olay, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Yüceler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre İstanbul’dan ilçeye gelen 8 çocuk babası Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu\'nun kaldığı kırsal bölgedeki 2 katlı evde gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonrasında bugün öğle saatlerinde aileden haber alamayan yakınları eve gitti. Eve gittiklerinde çiftin yangında hayatını kaybettiğini gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma yangının çıkış nedenini araştırırken, yapılan incelemelerin ardından çiftin cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Evde akrabasının cesedini bulan Bekir Öztürk, “Bugün telefonla aradım kendilerine ulaşamadım. Daha sonra İstanbul\'daki oğlunu aradım. Bana yolu tarif etti, ben de evini buldum. Eve geldiğimde az bir duman çıktığını gördüm. İçeriye seslendim, ancak sonuç alamadım. Pencereden baktığımda evin içinin yandığını gördüm. İçeriye girdim. Ancak cesetlerini göremedim. Daha sonra mahalleden bir arkadaş aldım tekrar eve geldik. Ancak cesetlerini fark ettik ve jandarmaya haber verdik\" dedi.

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