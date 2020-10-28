Ünye'de madene karşı oturma eylemine biber gazlı müdahale; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ünye'de maden faaliyetleri için yapılmak istenen sondaja karşı direnişlerini sürdüren bölge halkı oturma eylemi başlattı. Oturma eylemine jandarma biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Günün erken saatlerinde köy yine jandarma ekipleri tarafından ablukaya alındı. Köy meydanına gelen alay komutanı bölge halkıyla konuşmak istedi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine gör alay komutanı yaptığı konuşmada sondaj çalışmasını savundu. Ülkenin her yerinde sondaj çalışması yapıldığını söyleyen alay komutanı, “Burada garip olan bir şey yok. Bir devletin kendi toprağını, yer altı zenginliklerini tanımak bilmek için sondaj yapması kadar normal bir şey yok” diye konuştu.

Bölge halkından bir kadının darp izlerini göstermesi üzerine ise alay komutanı, “Senin ne işin var burada” dedi.

Konuşmanın ardından sondaj makinelerinin fındık bahçelerine girdiğini öğrenen yurttaşlar jandarma barikatlarını aşarak bahçeye ulaştı. Bölge halkı makinenin yanında oturma eylemi yaparken jandarmanın biber gazı müdahalesi için hazırlık yaptığı belirtildi. Jandarma ekipleri, eyleminin sonlandırılması için çağrı yaparken, yurttaşlar “Bahçemizde oturuyoruz, biz buradan ekmek yiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Bölge halkından Cem Akman, “Sondaj makinesinin önünde oturma eylemi yapıyoruz. Jandarma gaz maskelerini taktı. Dün komşu köyde biber gazının ve müdahalenin ardından sondajı yaptılar. Oradaki sondaj çalışmalarını bitirdiler. Biz demokratik hakkımızı kullanarak oturma eylemi yapıyoruz” dedi.

Akman, alay komutanıyla görüştükleri sırada sondaj makinesinin fındık bahçelerine girdiğini belirtti.

Oturma eylemine biber gazı ile müdahale eden jandarma çok sayıda kişiyi gözaltında aldı