Ünye Belediye Başkanı'nı müfettişlerin 3 haftalık incelemesi görevinden etti

Turgut DAĞDEVİREN- Selim GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar\'ın İçişleri Bakanlığı\'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılması kararının, 3 hafta süreyle belediyede kapsamlı inceleme yapan müfettişlerin raporu doğrultusunda verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar\'ın görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verildi. İlçede 2 dönem AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve 2014\'teki yerel seçimde Ünye Belediye Başkanı seçilen avukat Çamyar\'ın görevden uzaklaştırılması kararının, belediyedeki müfettiş incelemesinin ardından alındığı öğrenildi. Bakanlıkça görevlendirme yapılıp, 3 hafta kapsamlı inceleme gerçekleştirildiği ve geçen hafta belediyeden ayrılan 2 müfettişin raporu doğrultusunda Çamyar\'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Çamyar\'ın görevinden uzaklaştırılmasında, müfettişlerin raporundaki tespitlerin etkili olduğu öğrenildi. Müfettiş incelemesine ve raporlarına ilişkin Çamyar dahil olmak üzere hiçbir belediye yetkilisiyle bilgi paylaşımında bulunulmadığı kaydedildi.

Öte yandan Ahmet Çamyar\'ın saat 16.30\'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

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