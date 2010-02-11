Unutulmaz şarkı sözlerinin ustasına saygı

T24 - Aysel Gürel için Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği gece,15 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’da gerçekleştirilecek.





Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” toplantıları, Türkiye’nin en önemli söz yazarlarından birini anıyor. Yazdığı şarkılarla bu konuda ne kadar usta olduğunu kanıtlamış Aysel Gürel için hazırlanan gece, 15 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’den itibaren Akatlar Kültür Merkezi’nde (Melih Cevdet Anday Sahnesi) izlenebilecek.





Türkiye’nin en önemli söz yazarlarından biri Aysel Gürel. Özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği “Ünzile”, “Firuze”, “Sitem” gibi şarkıların sözleri daima belleklerimizde. O, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi. Yazdığı şiirlerle bu işte ne kadar usta olduğunu kanıtlarken, bir dönem oyunculuğu ile de dikkat çekmiş. Daha on beş yaşındayken “Romeo ve Juliet”te Juliet rolüyle sahneye çıkmış. Aysel Gürel, yaşamı boyunca sadece sanatçı kişiliği ile değil; hayatı, dobra sözleriyle de hep ilgi odağı olmuş…



Önceki yıl 17 Şubat’ta kaybettiğimiz Aysel Gürel için Faruk Şüyün’ün hazırladığı etkinlik, 15 Şubat 2010’da Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Farklı sanat dallarından dostlarını ve sevenlerini bir araya getirecek geceye Atilla Atasoy, Atilla Özdemiroğlu, Baha Boduroğlu, Behzat Uygur, Doğa Rutkay, Ercan Karakaş, Garo Mafyan, Halil Ergün, Harun Kolçak, İzzet Öz, Kamil Sönmez, Mehtap Ar, Melike Demirağ, Metin Şentürk, Metin Uca, Müjde Ar, Nazan Şoray, Nilgün Belgün, Onur Akın, Oya Başar, Perihan Savaş, Selda Bağcan, Serap Aksoy, Sezen Aksu, Şahnaz Çakıralp, Timur Selçuk, Türkan Şoray, Uğur Başar, Yonca Lodi katılacaklar…

Ustalara Saygı etkinliği, ücretsiz olarak takip edilebilecek…

Etkinlik: Ustalara Saygı Toplantısı – Aysel Gürel

Tarih: 15 Şubat 2010 Pazartesi

Yer: Melih Cevdet Anday Sahnesi- Akatlar Kültür Merkezi

Saat: 20.00



Faruk Şüyün

Tel: (0090) 216 6811845

Tel: (0090) 216 6811879

GSM: (0090) 533 4683063

faruksuyun@dunya.com

faruksuyun@gmail.com

http://www.faruksuyun.blogspot.com

http://twitter.com/FARUKSUYUN

msn: faruksuyun@hotmail.com

Melih Cevdet Anday Sahnesi / (Akatlar Kültür Merkezi): 0 212 351 93 84

Adres: Akmerkez’in Etiler’e giden kapısının karşısındaki Zeytinoğlu Caddesi üzerinde...