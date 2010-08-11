-UNUTULAN GELENEK 29 CAMİDE İSTANBULLULARLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Unutulan bir İstanbul geleneği olan ''Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği'', Ramazan ayı boyunca 29 ''Selatin Cami''de İstanbullularla buluşacak. Derlenen bilgiye göre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği projelerinden olan ve İstanbul Müftülüğü'nün de destekleriyle hayata geçirilen ''Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği'' programı, ilk kez dün akşam Sultanahmet Camisi'nde Teravih namazı ile başladı. Teravih namazının her dört rekatının, Türk musikisinin beş ayrı makamında kılınması ve bu makamlarda bestelenmiş ilahilerle süslenmesini içeren ''Enderun Usulü'' teravih namazının uygulama geçmişi, Osmanlı Sarayının Enderun Mektebine dayanıyor. Gelenek, 80 yıl öncesinin ramazanlarında, İstanbul'un bütün camilerinde ve konaklarında uygulanırken, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu sanatta ''Cami musikisi''ni, müziğin diğer dallarından ayıran temel fark, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanılması. Projenin hayata geçirilmesiyle, bir yüzyılı aşan bir kopuş sürecinin ardından, ''Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği'' başlığıyla özetlenebilecek olan teravih namazı ibadeti, ''İstanbul şehir medeniyeti'' ekseninde bir sanat bir şölenine dönüşecek. Geleneğin yaşadığı dönemde yabancı seyyahların da büyük ilgisini çeken, takip edip yazarak ve resimleyerek aktardıkları bu ibadet ve musiki buluşması, dün akşam ilk teravih namazıyla birlikte Sultanahmet Camisi'nde gerçekleştirildi. Program, Ramazan ayı boyunca sırasıyla şu camilerde icra edilecek: Fatih Sünbülefendi Camisi, Kartal Merkez (II. Mahmud) Camisi, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Beyazıt Camisi, Kadıköy Osmanağa Camisi, Şirinevler Ulu Camisi, Beykoz Merkez Serbostan Camisi, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi, Şişli Teşvikiye Camisi, Şişli Merkez Camisi, Fatih Hırka-i Şerif Camisi, Beşiktaş Yıldız Hamidiye (II. Abdülhamid) Camisi, Üsküdar Atik Valide Camisi, Yeni Cami (Valide Turhan Sultan Camisi), Beyoğlu Kasımpaşa (Cami-i Kebir) Camisi, Beyoğlu Cihangir Camisi, Beşiktaş Sinan Paşa Camisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi (Gülnuş Valide Sultan Camisi), Sarıyer Ali Kethüda Camisi, Eyüpsultan Camisi, Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camisi, Maltepe Merkez Camisi, Büyükada II. Abdülhamid Camisi, Fatih Yavuz Sultan Selim Camisi, Üsküdar Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi, Beşiktaş Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi, Üsküdar Selimiye Camisi, Emirgan I. Abdülhamid Camisi, bayram sabahı ise yeniden Sultanahmet Camisi'nde gerçekleştirilecek.