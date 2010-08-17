-''UNUTMA BENİ İSTANBUL''UN ÇEKİMLERİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Yabancı 6 yönetmenin İstanbul hakkında yazdığı senaryoların 15'er dakikalık kısa filmlere dönüşeceği ''Unutma Beni İstanbul'' adlı projenin çekimleri başladı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yönetmen Hüseyin Karabey ve yapımcı Sevil Demirci'nin uluslararası platformda başarılar kazanan 6 yönetmenle yürütecekleri projede, İstanbul'un hikayeleri sinema filmine aktarılacak. Yabancı 6 yönetmenin İstanbul hakkında yazdığı senaryoların 15'er dakikalık kısa filmlere dönüşeceği projenin ilk filminin yönetmenliğini, 2008'de çektiği ilk uzun metrajlı filmi ''Kar'' ile Cannes Film Festivali'nde, ''Eleştirmenler Haftası: Büyük Ödülü''nü kazanan Aida Begic yapacak. Begic'in ''İstanbul'' filminin başrollerini ''Kar''ın oyuncusu Alma Terzic, ''Gitmek: Benim Marlom ve Brandom'' filminin başrol oyuncusu Ayça Damgacı ve Cem Özeren paylaşacak. Yabancı yönetmenlerle birlikte Türkiyeli müzisyen, sanat yönetmeni ve görüntü yönetmenlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen ''Unutma Beni İstanbul'' projesinin senaryo danışmanlığını Theodoros Angelopoulos'un senaristi Petros Markaris üstlenirken, kurgusunu Mary Stephen yapacak. Boşnak yönetmen Begic'in ardından sırasıyla Stefan Arsenijevic (Sırbıstan), Stergios Niziris (Yunanistan), Omar Shargawi (Danimarka), Hany Abu-Assad (Filistin) ve Eric Nazarian (USA) İstanbul'a gelerek kendi İstanbul hikayelerinin çekimlerini gerçekleştirecek. Projenin çekimlerinin ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.