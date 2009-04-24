Unutkanlık yaşlılık değil hastalık habercisi!

Yaşlılara mal edilen unutkanlığın; gençler için de tehdit unsuru olduğu belirtildi.



Depresyon, vitamin eksiklikleri, tiroit fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak gençlerde de görülen unutkanlıkların, uygun tedavi ile çözüme kavuşabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Erem Tokuş Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



Alzheimer habercisi



"Pek çok hastalığın belirtisi olabilen unutkanlık, bunamanın da ilk belirtisi olabilir. Bunama; orta yaşlarda başlayan ve akli becerilerde ilerleyici kayıplara neden olan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedeni olmakla birlikte, bunamaya neden olabilen pek çok başka hastalık da vardır."



Sıklık oranı artıyor



Erken teşhis edilen bunama vakalarının tedavisinde de sevindirici sonuçlar alındığına dikkat çeken Dr. Erem Tokuş, "65 yaşının üstündeki insanların yaklaşık yüzde 15'inde bunama görülür" diyerek şu bilgileri verdi: "Hastalığın görülme sıklığı yaşla doğru orantılı olarak artar. 80'li yaşlarda her iki yaşlıdan birinde bu problem yaşanır. Dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla, bunama sıklığında da çoğalma görülmektedir."

