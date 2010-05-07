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Sağlık

Unutkanlığın nedeni: Beyindeki moleküler değişim

Yaşlılarda unutkanlığa beyindeki moleküler değişimler neden olabilir.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Almanya'daki Göttingen Avrupa Sinirbilimi Enstitüsünden Andre Fischer ve ekibinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, beyindeki moleküler değişimlerin öğrenme ve hafızaya ilişkin genlerin işleyişini engellediğini gösterdi.


Fischer ve ekibi, genç ve yaşlı farelerin bir yeri hatırlama becerisini karşılaştırdı. Belli bir bölmeye geldiklerinde farelere ayaklarından elektrik şoku verildi.


Bir saat sonra 3 aylık genç farelerin beynindeki hafıza ve yön bulmadan önemli rol oynayan hipokampus bölümündeki yaklaşık 2 bin genin daha etkin olduğu görüldü. Yaşlı farelerde ise sadece 6 genin etkin olduğu belirlendi.


Genç farelerde bölme ve elektrik şoku arasındaki bağlantının asetilasyon adı verilen bir tür kimyasal değişime neden olduğunu belirten bilim adamları, az olan asetilasyonu eski haline getirmek için yaşlı farelerin beynine ilaç enjekte etti. İlaç verilen farelerin genlerindeki etkinliğin de gençlerinkiyle benzer olduğu görüldü.


Bilim adamları, bu sonuçların insanların katıldığı araştırmalarda da doğrulanması halinde, bir gün yaşa bağlı hafıza kaybını önleyebilecek ilaçların geliştirilebileceği belirtti.  AA

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