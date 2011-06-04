-UNUTKAN ÖĞRENCİYİ SBS'YE POLİS YETİŞTİRDİ İSLAHİYE (A.A) - 04.06.2011 - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) kimliğini evde unuttuğu için alınmayan öğrencinin imdadına polis yetişti. Fikret Öztürk İlköğretim Okulu Okulu 8. sınıf öğrencisi Seher Kurt, kimliğini evde unuttuğu için sınav salonuna alınmadı. Sınava alınmadığı için gözyaşlarını tutamayan Kurt'a çevredekilerin fark ederek haber vermesi üzerine İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Seher Kurt, polis otomobiliyle Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evine giderek kimliğini aldı ve yine polis otomobiliyle sınava gireceği Cumhuriyet İlköğretim Okuluna yetiştirildi. Yolculuk boyunca gözyaşı döken Kurt, polis ekiplerine teşekkür ederek sınava girdi.