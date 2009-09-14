Unutkan avukatın bomba paniği

Şanlıurfa’da 54 yaşındaki avukat Mustafa Gergerli’nin dün akşam Yenişehir Caddesi'nde park halindeki otomobilinin üzerine bırakılmış çantayı ihbarı, polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi ulaşıma kapatarak şüpheli çantayı imhaya hazırlanırken, sesler üzerine balkona çıkan avukat Gergerli, “Çanta benim, park ederken unutmuşum” dedi. Polis, bunun üzerine çantayı fünyeyle patlatmaktan vazgeçip Mustafa Gergerli'ye teslim etti.



Dün akşam Yenişehir Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki evlerine giden vatandaşlar, park halindeki 63 AN 433 plakalı otomobilin üzerinde duran siyah el çantasından şüphelenerek, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından otomobilin yanına gelen polisler, caddeyi ulaşıma kapatıp, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanlarının gelişini bekledi.



Otomobilin ön camının üzerinde duran çantanın bir süre sonra gelen bomba imha uzmanları tarafından da incelendikten sonra fünyeyle patlatılması kararlaştırıldı. Bu sırada polis araçlarının siren sesleri ve caddedeki hareketlilik nedeniyle birçok vatandaş, evlerinin balkon ve pencerelerinden yaşananları izlemeye başladı.



Komşuları gibi sesler üzerine otomobilini önüne park ettiği apartmanın ikinci katındaki evinin balkonuna çıkan avukat Mustafa Gergerli, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Elini başına götürerek unutkanlığını işaret eden Gergerli, “Çanta benim, park ederken unutmuşum” diye bağırarak polisi uyardı.



Bomba şüphesinin dalgınlıktan kaynaklandığını anlayan polisler ve çalışmayı izleyenler rahat bir nefes alırken, fünyeyle patlatılmasından vazgeçilen çanta ise apartman görevlisi tarafından, otomobil üzerinden alınarak Gergerli’ye götürüldü. Çantasını teslim alan ve kontrol eden Mustafa Gergerli, polislere anlayışından dolayı teşekkür etti. Kısa süreli paniğin ardından, caddeyi yeniden trafiğe açan polisler olay yerinden ayrıldı.