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Unutamadığım tek kadın

Cihan Ünal unutamadığı tek kadının Türkan Şoray olmadığını söyledi.

29 Ocak 2009 02:00

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray’ın eski eşi Cihan Ünal unutamadığı tek kadının Şoray olmadığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; "Orada Neler Oluyor" programına konuk olan ünlü tiyatro sanatçısı Cihan Ünal, bir sırrını ilk kez açıkladı. Cihan Ünal "Evlendim, sevgililerim oldu. İlişkiler yaşadım. Ama unutamadığım tek kadın 19 yaşımdaki sevgilimdi. Sarışın, mavi gözlü, beyaz tenliydi. 25 yaşımıza kadar büyük aşk yaşadık. Bugünkü aklım olsaydı onu ömrümün sonuna kadar bırakmazdım" dedi.Türkan Şoray'la uzun yıllar evli kalan ve Şoray'dan bir de kızı olan Ünal, bu sözleriyle Türk Sineması'nın Sultan'ını "hayatındaki unutamadığı kadın" olarak göstermedi. "Hayatıma onunla devam etseydim, her şey çok başka olurdu" diyerek 19 yaşındaki sevgilisini unutamadığını söyleyen Ünal, "Bugün onu sık sık anımsıyorum ve çok özlüyorum. Çünkü ilk ve tekti. Nerede, ne yapıyor diye merak ediyorum. Belki beni bir yerlerde izliyordur diye düşünüyorum. Bir gün bir yerlerde karşılaşma umudum var" dedi.

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