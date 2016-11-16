Ünü firmadan aldığı elbiseden dikilmiş fare çıktı!

ABD’de Cailey Fiesel isimli kadın, ünlü bir hazır giyim firmasından satın aldığı elbisesinde dikilmiş bir fare buldu. Fare ölüsüne temas etmesi nedeniyle cilt hastalığı yaşayan Fiesel, firmaya dava açtı.

Manhattan’da yaşayan 24 yaşındaki Cailey Fiesel, temmuz ayında bir hazır giyim firmasından iki elbise aldı. Kısa süre sonra Fiesel, 40 dolara satın aldığı elbisesinde rahatsız edici bir koku fark etti.

“Bacağıma bir şeyin değdiğini hissettim"

Posta'nın New York Post’tan referans verdiği habere göre Fiesel “Bacağıma bir şeyin değdiğini hissettim ve bunun elbisenin dikişindeki ipten kaynaklandığını ya da bir alarm olduğunu düşündüm. Ancak elbisenin kenarını çevirdiğinde bir fare gördüm. Buz kestim, korkudan donakaldım. Tam bir şok yaşadım. Gözlerim bunun bir fare olduğunu, ancak aklım bunun olamayacağını söylüyordu” dedi.

Cilt hastalığına neden oldu

Fiesel, daha sonra konuyu Manhattan Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı. Dava belgelerinde, cildinin büyük bir döküntü çıktığı ve bu döküntünün kemirgen kaynaklı bir hastalık nedeniyle ortaya çıktığı bilgisi yer aldı.

"Ürünlerimizden emin olmak zorundayız"

Öte yandan ünlü firmanın ABD ofisinden bir yetkili konuyla ilgili New York Post’a “Durumdan haberdarız ve konuyu inceliyoruz. Firmamızın sıkı sağlık ve güvenlik standartları var, biz de tüm ürünlerimizin bu zorunlulukları taşıdığından emin olmakla sorumluyuz” açıklamasını yaptı.