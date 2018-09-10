Ünsal Ünlü anlatıyor: Sıkıyönetim bildirisi gibi metinlerle tasfiye mi, gazetecilik mi; geçmişten bugüne Cumhuriyet gazetesi savaşları

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından yapılan vakıf açıklamasına gazeteci Ünsal Ünlü'den değerlendirme geldi. Ünlü vakıf açıklaması için, "Buna benzer bir metni 12 Eylül darbesinin ardından duydum" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olurken gazeteden en az 22 isim ayrıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminden yapılan ilk açıklamada gazetenin ilkelerine vurgu yapılarak "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir" denildi.

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Vakfın "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor" açıklaması için Ünlü, "Buna benzer bir metni 12 Eylül darbesinin ardından duydum" diye konuştu.

Ünlü'nün "Cumhuriyet gazetesinde periyodik kriz..." başlığını taşıyan yayını şöyle: