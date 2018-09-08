Yönetimi değişen Cumhuriyet Vakfı'ndan açıklama: Gazete eksikliğini gördüğümüz Atatürk ilkelerine kesin olarak döndü

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı yapıldı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi. Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminden yapılan ilk açıklamada gazetenin ilkelerine vurgu yapılarak "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir" denildi.

Bugün, gazetenin Şişli'deki binasında yapılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında ilk olarak, hayatını kaybeden İlhan Selçuk ile Cüneyt Arcayürek’in yerine üye seçimi yapıldı. Bu seçimle Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Turan Karakaşda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıklarından olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun da vakfın genel başkanlığına seçildi. Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında gazetenin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Yıldız, eski TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akgüner de yer aldı.

Cumhuriyet Vakfı'ndan açıklama

Yeni seçilen Yönetim Kurulu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Vakfı'nın 18.02.2014 tarihinde yaptığı seçimleri iptal etmiş ve bu seçimleri hukuken batıl yani yok hükmünde saymıştır. Mahkemenin 02.05.2017 tarihinde verdiği bu karar önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürülerek itiraz edilmiş, bölge adliye mahkemesinin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine önceki vakıf yöneticileri kararı Yargıtay'a götürmüştür.



Yargıtay 8. Dairesi konuyu incelemiş, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin iptal kararını 03.08.2018 tarih ve 2018-9860 esas 2018-14781 sayılı kararı ile onamıştır. Yargıtay'ın bu kararına uyularak 7 Eylül 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan yeni Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu şu unsunları kamuoyu ile paylaşır:

Cumhuriyet gazetesi ulu önder ATATÜRK’ün yönlendirmesi ve arzusu ile 7 Mayıs 1924 tarihinde ATATÜRK’ün Kuvayi Milliye arkadaşı Yunus Nadi tarafından kurulmuştur. Cumhuriyet gazetesi 94 yıllık onurlu bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilir. Cumhuriyet Vakfı 1993 yılında kurulmuştur ve gazetenin adı vakfın mal varlığıdır. Bu nedenle Cumhuriyet adı sadece Cumhuriyet Vakfı 'na aittir, kimse kullanamaz. Vakıf Yönetim Kurulu gazeteyi yönetirken, Cumhuriyet Vakfı Resmi Senedi’nin koyduğu temel ilkelere kesin olarak uymak zorundadır.



Cumhuriyet Vakfı Senedi’nin başlangıç bölümü gazetenin yayın ilkelerini, yayın politikasını tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde açıkça belirtmiştir ve bu ilkelerden sapılamaz.

Cumhuriyet Vakfı'nın bu ilkeleri ise şunlardır:



1. Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir.



2. Cumhuriyet gazetesi yalnız Cumhuriyetin bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Hukukun üstünlüğü gazetenin yayın politikasının temelidir.



3. Gazete Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her türlü kuvvete karşı mücadele edecek ve ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığı ile çalışacaktır.



4. Cumhuriyet gazetesi, ATATÜRK devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir.



5. Cumhuriyet gazetesinin, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi”ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimser. Cumhuriyet gazetesi gerçek Cumhuriyet yönetimi esaslarına ancak ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke sayar.



6. Milli Mücadele sonunda kazanılan milli sınırlarımız tartışılamaz. Cumhuriyet gazetesiMilli Mücadele ile kazanılan bu milli sınırların yılmaz savunucusudur.



7. Onurlu kimliği, ilkeleri ve amaçları uzun bir süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyet gazetesini ATATÜRK ilkelerinden ödün vermeden yaşatmak Cumhuriyet Türkiyesi'ne, Türk toplumuna ve Cumhuriyet okurlarına çok önemli bir ödev niteliğine dönüşmüştür.



Yeni seçilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu bu temel ilkelerin bilincinde gazeteye ismini veren Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e, gazeteyi kuran Kuvayı Milliyeci YUNUS NADİ’ye, gazeteyi kurumsallaştıran NADİR NADİ ve İLHAN SELÇUK’a, vakfımızı kuran NADİR NADİ’nin eşi BERİN NADİ’ye sadık kalacaktır.



Bir süredir eksikliğini gördüğümüz ATATÜRK ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir. Bu davanın temel ilkeleri Vakıf Senedi’nde tespit edilmiştir ve yukarıda tekrarlanmıştır.



Yeni yönetim kurulu işte bu ilkelerden hiçbir biçimde ödün vermeden gazetenin yayın yaşamını sürdürecektir. Yinelemekte yarar görüyoruz: Gazetenin temel politikası ATATÜRK’ün aydınlanma devrimleridir. Antiemperyalist bağımsızlık savaşının temel ilkelerine bağlılıktır. Gazetenin temel çizgisi NADİR NADİ, İLHAN SELÇUK, UĞUR MUMCU çizgisidir. Gazetenin sadık okuyucusunun arzuladığı temel yayın çizgisine bugünden itibaren dönülmüştür. Gazetenin asıl sahibi onu 94 yıldır yaşatan sadık okuyucusudur. Gazetenin patronu yoktur.