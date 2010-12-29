-ÜNLÜLÜLER ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Futbol ve pop yıldızlarının basına sık sık yansıyan ilişkileri ve boşanmaları yüzünden, çocukların ''evliliklerin devam etmek zorunda olmadığına'' inanarak büyüdüğü bildirildi. Çocukların cinsel kimlik kazanmasıyla ilgili bir hükümet araştırmasını yürüten Reg Bailey, ''sadakatsizlikleri'' gazetelere yansıyan uluslararası alandaki ünlülerin, ergenlik çağındaki milyonlarca çocuğa rol modellik yaptığını söyledi. Daily Telegraph'ın haberine göre Bailey, popçu ve futbolcuların eylemlerinin çocukların davranışlarında ''normlar'' oluşturdukları konusundaki kaygılarını ifade etti. Anneler Birliği Başkanı Bailey, çocukların nelerin kabul edilebilir olduğu konusunda edindikleri fikirlerde, sporcuların ve kadınların açık bir etkisi olduğunu söyledi. Bailey, çocukların özellikle göz önündeki bazı şahsiyetlerden çok etkiledikleri konusunda yeterince kanıt olduğunu düşündüğünü belirtti. ''Relate'' adlı örgütün yetkililerinden Jamie Murdoch da futbolcuların çoğunun, sadakatsizliklerinin kendilerini rol model olarak çocuklar üzerindeki etkisinden pek haberdar olmadıklarını anlattı. Murdoch, ''Bu davranışların sonuçları var ve gençler medyanın etkilediği bir kültürde yaşıyorlar. Bu kültürde, uzun süren bir evliliğin birçok başarılı insanın isteyemeyeceği bir şey olduğunu düşünüyorlar'' dedi. Daha da kaygı verici olanın, ünlülerin davranışları yüzünden sadakatsizliğin normal görülmesi olduğunu belirten Murdoch, bu sorunla mücadele etmek gerektiğini vurguladı.