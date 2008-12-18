Ünlülerin vilları icradan satılacak!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez beldesinde, aralarında bir çok ünlünün de bulunduğu 98 kişinin, 3 yıl önce sözleşmeyle Aktur Sarnıç Evleri'nden satın aldığı villaları, Yapı Endüstri A.Ş.'in iki ayrı bankaya olan kredi borcu nedeniyle 19 Aralık 2008 tarihinde icra kanalıyla satışa çıkartılacak.



Kurucuları arasında merhum 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bulunduğu AKTUR Turizm Endüstri A.Ş., Bitez beldesindeki biri 16 diğeri 28 dönümlük iki arsasını kat karşılığı villa yapılmak üzere 2002 yılında Yapı Endüstrisi A.Ş.'ye verdi. Yapı Endüstri A.Ş., arsalardan birine 152, diğerine 98 denize sıfır, lüks villa yaptı.



Yapı Endüstrisi A.Ş., kendi payına düşen 98 villayı, 2005 yılında Türkiye eski güzellerinden Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ, 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kızı Miray Göksu, Modacı Uğurkan Erez, Galatasaray Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gökşen, Robenson Clup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Acet, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Ahmet Acar, TEKFEN'in CEO'su Ümit Özdemir, Tarman Giyim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarman ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner gibi ünlü birçok ismin de aralarında bulunduğu kişilere 150 ile 200 bin dolar karşılığında sözleşmeyle sattı.



Yapı Endüstrisi A.Ş., daha sonra iddiaya göre İskan ruhsatı olmadığı ileri sürülen vilların bulunduğu arsayı, İstanbul'da yapacağı inşaatlar için kredi çektiği iki bankaya (Asya ve Akbank) 21 milyon YTL karşılığında ipotekledi.



Ancak Yapı Endüstrisi A.Ş., bankalara olan kredi borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine bankalar, geçen mayıs ayında arsaya haciz gönderdi. Haczedilen 24 bloktan oluşan 98 villa, Bodrum 2'nci İcra Müdürlüğü tarafından Cuma günü yapılacak açık arttırmayla, 20 milyon 300 bin YTL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılacak.



AKTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Çakar, ekonomik krizin kat karşılığı anlaştıkları Yapı Endüstri A.Ş.'yi de vurduğunu belirterek, “Bankadan aldığı krediyi ödeyemeyen müteahhit firma, Sarnıç Evleri'ni geçmişte çok ekonomik fiyata ünlü isimlere satmıştı. Bugün o vilları satın alanlar mağdur duruma düştü. Sanıyorum icranın satışa çıkardığı daireleri, banka alıp, sahiplerine yeniden satacak” dedi.



Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süha Yılmaz'ın ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağı bildirdi.



Vilların icradan satışı ile ilgili ayrıntılar, ‘www.icralar.com’ adlı internet sitesinden duyuruldu.

