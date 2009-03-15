Ünlülerin villalarına yıkım kararı

Aralarından Şener Şen ve Ali Poyrazoğlu’nun da bulunduğu 27 kişiye ait villalar hakkında yıkım kararı çıktı.



Sarıyer Demirciköy’deki Sinemköy Sanatçılar Sitesi’nde Şener Şen ve Ali Poyrazoğlu’nun da bulunduğu 27 kişiye ait villalar, “kaçak eklenti” nedeniyle davalık olmuştu. Yapılan araştırma sonucu 27 site sakini hakkında “imar kirliliğine neden olmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılmıştı. Vatan gazetesinin haberine göre, savcılık soruşturması sürürken villa sahibi ünlülere bir kötü haber de Sarıyer Belediyesi’nden geldi. İmar Müdürlüğü’ne bağlı kontrol mühendisleri tarafından yapılan incelemede, 27 villa sahibine ait tripleks villaların giriş kısımlarında imar planına aykırı olarak kaçak eklentiler yapıldığı tespit edildi. Sarıyer Belediyesi Encümeni, kaçak eklentilerin yıkımına ve site sakinlerine 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında değişen para cezaları kesilmesine karar verdi.



Sitenin ünlü sakinlerinden, Şen ile Poyrazoğlu ise avukatları Haluk Öztürk aracılığıyla yürütmenin iptali için İstanbul 4. ve 6. İdare Mahkemeleri’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Ancak, Şen ile Poyrazoğlu’nun bu talepleri mahkemece reddedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından kaçak eklentilerin yıkılması bekleniyor.

