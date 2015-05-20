Ünlülerin uyuşturucu davasında savcı ticaret iddiasına beraat, kullanma iddiasına hapis istedi

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Sarp Apak, Engin Günaydın, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut gibi isimlerin de sanıkları arasında 53 kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanıklar için uyuşturucu ticaretinden beraat, uyuşturucu kullanmak suçundan ise 2-5 yıl hapis cezası istedi.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan aralarında oyuncular Engin Günaydın, Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in de bulunduğu 53 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 203 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcılar Mehmet Erdem, Koray Candemir, Barış Güney ve Cihan Güçlü, yönetmenler Uluç Bayraktar ve Mehmet Can Karcı ile oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Murat Yıldırım, Eray Özbal, Cemil Büyükdöğerli,Duygu Yetiş, Kağan Razgırat, Onur Buldu, Şahin Irmak, Murat Eken, Erdem Baş'ın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 6 ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın da, "çıkar amaçlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ile 3 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 ile 15 ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından da 1 ile 2 yıl olmak üzere toplam 7 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyordu. Diğer şüphelilerin de "suç örgütü üyesi olmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak", "örgüt faaliyeti içinde uyuşturucu madde ticareti yapmak", "örgüt faaliyeti içinde kokain ticareti yapmak" 8 yıl ile 35 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanıklar için uyuşturucu ticaretinden beraat, uyuşturucu kullanmak suçundan ise 2-5 yıl hapis cezası istedi.