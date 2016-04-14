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Ünlülerin uyuşturucu davasında karar: Berrak Tüzünataç denetimli serbestlikten yararlanacak, tedavi görecek

Tüzünataç, tedbirlere uymazsa dava yeniden görülecek

14 Nisan 2016 17:28

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç’ın “Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak” suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, hapis cezası vermediği Tüzünataç’ın uyuşturucu tedavisi altına alınmasına ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Berrak Tüzünataç katılmazken avukatı hazır bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Duruşmada söz alan Tüzünataç’ın avukatı, müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Müvekkilimin ne  üzerinde ne de elinde uyuşturucu madde bulunmamıştır. Ayrıca olay tarihinde uyuşturucu madde kullanmak suç olarak kabul edilmemekteydi. Aynı suçlamalarla açılan emsal davalarda, sanıkların beraatlerine karar verilmiştir. Bu hususlar göz önüne alınarak müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık Tüzünataç’ın aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği hatırlatarak, sanığın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti.

 

Tedbirlere uymazsa dava yeniden görülecek

 

 

Mahkeme, tutuksuz sanık Berrak Tüzünataç hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak' suçundan "tedavi" ve "denetimli serbestlik tedbiri" uygulanmasına karar verdi. Mahkeme Tüzünataç’ın bu tedbire uygun davrandığı takdirde kamu davasının düşürülmesine aksi halde davaya devam edileceğine ve hüküm verileceğinin bildirilmesine hükmetti.

 

Olayın geçmişi

 

Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Nehir Erdoğan ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ancak sadece uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle dosyası ayrılan oyuncu Berrak Tüzünataç hakkında “uyuşturucu madde kullanmak için satın almak” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

 

Tüzünataç: Ben bunu hak etmiyorum

 

Berrak Tüzünataç önceki duruşmalarda verdiği ifadede herhangi bir madde kullanmadığını belirterek, “ O dönem yurt dışındaydım. Türkiye’ye giriş yaptığımda polis beni gözaltına almadı. Ben avukatımla emniyete kendim gittim. Herhangi bir çekincem olsaydı polise gitmezdim. Soruşturma sırasında görevliler iki olay nedeniyle benim uyuşturucu kullandığımdan şüphelendiklerini söylediler. Bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek amacıyla davet edildiğimi sanmışlar. Birde bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar.  Şuan sigarayı bile bıraktım. Bunun sonuçlarının hayatımın geri kalanını etkilemesini istemiyorum. Ben bunu hak etmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

 

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