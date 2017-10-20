Ünlülerin sosyal medya hesaplarına 'olta' attılar, şantaj yaptılar; 'Ducky Layne' çetesi yakalandı

Fishing (olta) yöntemiyle Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Okyay gibi 50’ye yakın ünlünün sosyal medya hesabını çalıp şantajla para isteyen “Ducky Layne” çetesinin 14 üyesi tutuklandı. Çetenin ünlü ismi Nusret’in de hesabına girdiği, ancak polis operasyonu nedeniyle hesabı ele geçiremedikleri öğrenildi. Binlerce takipçisi olan iki sosyal medya fenomeni de çete üyesi olmakla suçlanıyor.

‘Fishing’ (olta) yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve kendilerine “Ducky Layne” ismi veren grup üyelerinin sorgusunda çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Çetenin, sipariş üzerine ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri belirlendi. Grubun lideri Gökyar Ş.’nin profili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, 1986 doğumlu şüphelinin, örgüte eleman temin ettiğini belirledi. Sahte kimlik, sahte işyeri belgeleri, suçta kullanılmak üzere açık telefon hattı, oltalama yöntemiyle web sitesi temin eden Gökyar Ş.’nin hackerlara, hedef aldığı sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi talimatı verdiği tespit edildi. Çetenin mağdur kişilerin mahrem fotoğraflarını sosyal medyadan servis edeceği tehdidinde bulunarak para istediği belirlendi.

Farklı illerde gözaltına alınan ‘Ducky Layne’ çete üyesi 42 şüpheliden 14’ü polis tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9’u 18 yaşından küçük 29 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Aleyna Tilki’ye olan benzerliğini kullanan çete üyesi Bahar Ç.'nin (22) sahte kimlikle, Facebook’a ‘sahte hesap’ şikâyetinde bulunduğu ve şarkıcının hesabını kapattırdığı öğrenildi.

İki sosyal medya fenomeni de çetede iddiası

Çete üyesi olduğu iddia edilen Bahar Ç.'nin 500 bin civarında sosyal medya takipçisiyle sosyal medyanın fenomen isimlerinden olduğu öğrenildi. Yine çete üyesi Ayda K.'nin (21) binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Çetenin son dönemlerin ünlü ismi Nusret’in de hesabına girdiği, ancak polis operasyonu nedeniyle hesabı ele geçiremedikleri öğrenildi. Çetenin 6 youtuber ile Aleyna Tilkin’nin de sosyal medya hesaplarını kapattırdığı belirlendi.

Nusret son anda kurtuldu

5 ay süren teknik takiple çökertilen hacker çetesinin lideri Gökyar Ş.'nin Bağcılar'daki adresine sabaha karşı yapılan baskında, bilgisayarında sosyal medya hesabı hack'lenmek üzere olan ünlü bir isim dikkat çekti. İddialara göre Gökyar Ş.'nin açık olan bilgisayarından Nusr-Et Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe'nin bilgileri çıktı. Siber Polisi, Nusret Gökçe gibi yüzlerce ismi dolandırılmaktan kurtardı.