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Ünlülerin menajeri Coşkun Yazman hayatını kaybetti!

Pop şarkıcısı Keremcem başta olmak üzere pek çok sanatçının menajeri olduğu belirtilen Coşkun Yazman, Beykoz'daki teknesinde ölü bulundu.

09 Aralık 2011 02:00


T24 - Pop şarkıcısı Keremcem başta olmak üzere pek çok sanatçının menajeri olduğu belirtilen Coşkun Yazman, Beykoz'daki teknesinde ölü bulundu.

Coşkun Yazman vefat ettiGeceyi 'Devin' isimli teknesinde geçiren ve yanında bir kadının olduğu sırada hayatını kaybeden Yazman'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Bir süre önce annesini kaybetti

HaberTürk'te yer alan habere göre; yazman son olarak "İşte evim" şeklinde Facebook'ta teknesinin fotoğraflarını paylaşmıştı. Ünlü menajerin ölümü sanat camiasında bir şok etkisi yarattı. Yazman, bir süre önce de annesini kaybetmişti.

Yazman bir dönem şarkıcı İzel'in de menajerliğini yapmıştı. İkili yaşadıkları aşkla da gündeme gelmişti. 

Yazman için sanatçı dostları Twitter'da duygu ve düşüncelerini yazmaya başladı. Onlardan bazıları şöyle:

Fulden Uras:
Çok sevdiğim dost insan menajer Coşkun Yazman vefat etmiş çok üzüldüm

Reyhan Karaca:
Canım arkadaşım dostum Coşkun Yazman'ı kaybetmişiz.. Çok üzgünüm annesini yeni kaybetmişti çok üzgünüm çok:(((((




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