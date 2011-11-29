Ünlülerin kızları sosyetede



T24- Bruce Wills ile Demi Moore’un kızı Talullah, Andie MacDowell’in kızı Margaret Qualley, ‘Bal de debutantes’e katılarak sosyeteye ilk adımlarını attı.





Milliyet'in haberine göre, Avrupa sosyetesi tarafından yılın en merakla beklenen etkinliği olan ‘Bal de debutantes’ bu yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Paris’teki Crillon Oteli cuma gecesi dünyanın en seçkin ailelerinin kızlarına ev sahipliği yaptı.



Amerikalı aktör Bruce Wills ile Demi Moore’un kızı Talullah’nın (17) Lanvin imzalı elbisesi, Alber Elbaz tasarımı kristallerle süslüydü. Aktris Andie MacDowell’in 17 yaşındaki dansçı kızı Margaret Qualley ise Eli Saab imzalı elbisesi ve dans yeteneğiyle çevresindeki gençlerin en çok konuştuğu isim oldu.



Talullah ve Margaret ile birlikte Parma Prensesi Charlotte, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın yeğeni Charlotte Dawney ve Kontes Olimpia Emo-Capodilista da geceye katıldı.





Kraliçeye takdimdi





“Bal de debutantes” baloları, İngiltere’de 18. yüzyılda, aristokratların kızlarının Kraliçe’ye takdimleri ve eş bulmaları için düzenleniyordu. Fransızca “yeni gelen” anlamındaki “debutante” kelimesinin anlamına sadık bir şekilde bugüne uyarlanan balolarda ise dünyaca ünlü ailelerin kızları hem sosyeteye ve basına takdim ediliyor, hem de balonun geliri bir yardım kuruluşuna bağışlanıyor. İngiltere’den sonra 1957’de Fransa’da düzenlenmeye başlanan, fakat 1968 yılında siyasi olaylar nedeniyle sonlandırılan baloları 1992 yılında Fransız organizatör Opheline Renouard yeniden revize etti.





Özenle seçiliyor





Renouard bir yıl boyunca dünyanın dört bir yanını gezerek baloya katılacak kızları seçiyor. Dünyaca ünlü oyuncular, iş adamları ve aristokratların kızları arasından 12 farklı milletten seçilen 23 genç kız büyük bir heyecanla bu baloya hazırlanıyor. Özel vals dersleri alan genç kızlar, balo gecesi dünyaca ünlü modacıların özel tasarımlarını giyiyor.





Hazırlıklar aylar öncesinden başlıyor





Eylül ayında elbiselerin çoğu hazırlanmış oluyor. Kızlar baloya bir kaç gün kala özel bir kampa alınıyor. Burada hem birbirlerini tanıyor, hem baloda giyecekleri yüksek topuklu ayakkabıları ile vals dersleri alıyor, hem de balodaki kavalyeleri ile tanışıyorlar.





Renouard’ın gelecek yılki amacı ise ABD Başkanı Barack Obama’nın büyük kızı Malia’yı baloda görmek. Baloya 2009 yılında katılanlar arasında Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar da vardı. Alkoçlar geceye Cengiz Abazoğlu’nun tasarımı ile katılmıştı.





