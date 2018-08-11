Ünlülerin hakları iflas masasında

Hayati ARIGAN İstanbul DHA - İFLAS eden Kiss Müzik\'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgeleri iflas masası tarafından 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartıldı. Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\', Zerrin Özer\'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü\', 2013\'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\', Ayşegül Aldinç\'in \'Nefes\', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık\'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince 2003\'te iflasına karar verilen Kiss Kanal İstanbul Süper Stereo Müzik ve Gıda A.Ş.\'nin tasfiye işlemlerini yapan İstanbul 2. İflas Dairesi, birbirinden ünlü isimlerin müzik işletme belgelerini ve bu belgelerden kaynaklanan hakların satışına karar verdi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı 2. İflas Müdürlüğü odasında ilk satış 13 Ağustos, ikinci satış ise 28 Ağustos\'ta gerçekleşecek. Satışa çıkartılan 34 eser 2000-2003 yılları arasında üretildi.

AJDA, SEZEN AKSU, NÜKHET DURU, EDİP AKBAYRAM ZERRİN ÖZER

İflas Müdürlüğü açık artırmayla satışa çıkartacağı ünlü isimlerin albümlerinin yapımcılık hakları ve eser işletme belgelerinin satmış olacak. Satılacak eserler arasında en dikkat çekeni Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben\'in eserlerinin yer aldığı \'40 Yılın Liste Başı Şarkıları\', ünlü yorumcu Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\', Zerrin Özer\'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu dağ ne rüzgarlar gördü\', 2013\'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\', Ayşegül Aldinç\'in Nefes, geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık\'ın Zerrin Özer ile seslendirdiği Kenan Işık albümü bulunuyor.

DİJİTAL ORTAMDA SATIŞ

Müzik işletme belgeleri ve bu belgelerden kaynaklanan haklarına sahip olan kişi yapımcının tüm haklarını devralmış oluyor. Albümün kayıt haklarına ve dijital ortamda satılmasından (Itunes, Fizzy, Spotify gibi müzik satış siteleri) büyük gelir sağlanıyor.

Satışa çıkartılan albümler ve müzik işletme belgelerinden bazılarının bedelleri şöyle;

Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben 40 yılın liste başı şarkıları isimli albümün müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2 bin 500 TL

- Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 10 bin TL,

- Zerrin Özer\'in Z-REMİX isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 9 bin 750 TL

- Bir Zerrin Özer Arşivi albümü müzik eseri işletme belgesi ses kaseti 4 bin TL, CD 8 bin TL

- Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset bin 250 TL, CD 8 bin 500 TL

- Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8 bin 500 TL

- Nalan\'ın \'Kaç Bahar\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Bengü\'nün \'Hoşgeldin\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaseti 1000 TL, CD 2 bin TL

- Ayşegül Aldinç\'in \'Nefes\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8 bin TL

- Kenan Işık adını taşıyan albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 9 bin TL

- Tuba Önal\'ın \'Onun Adı Aşk\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2 bin TL

- Burak Uçkun\'un \'İlk Aşkım\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Esra Özmen \'Tutuş\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2 bin TL

- Fırat Cansın Yiğitbaş\'ın \'Mavi Rüyalar\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 750 TL, CD 1500 TL

- 34 eser bilirkişi raporu işletme belgeleri ve ekleri incelenerek satın inceleyebilirler

