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Yaşam

Ünlülerin güzellik sırları

Yıldızlar süt ve balla güzelleşiyor.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Kimi saçlarına bal ve birayla bakım yapıyor, kimi banyosuna şarap katıyor kimisi de kahve çekirdeklerini kullanıyor. İşte dünyaca ünlü yıldızların ilerleyen yaşlarına rağmen hala güzel ve genç görünmelerini sağlayan güzellik sırları.


CATHERINE ZETA JONES:

Yemeklerden sonra elma yiyerek dişlerini temizliyor. Saçlarına bal ve birayla bakım yapıyor.


CINDY CRAWFORD:

Yüzünü ve vücudunu sütle nemlendiriyor.


HALLE BERRY:

Selülite karşı bacaklarına kahve çekirdekleriyle masaj yapıyor.


JULIA ROBERTS:

Tırnaklarını, zeytinyağıyla masaj yaparak güçlendiriyor.


TERI HATCHER:

Küvete doldurduğu suya bir miktar şarap ekleyerek cildini yumuşatıyor. Hatcher yaklaşık yarım saat şarap banyosu yapıyor.


SANDRA BULLOCK:

Göz altlarına hemoroit kremi sürerek şişlikleri engelliyor.

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