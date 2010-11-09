-ÜNLÜLERİN EŞYALARIYLA ''MOR MÜZAYEDE'' İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın 20'nci kuruş yılı dolayısıyla ünlü sanatçıların kostümleri, basketbol ve futbol takımlarının imzalı formalarının satışa sunulduğu bir müzayede düzenlendi. Santral İstanbul'da düzenlenen ''Mor Müzayede''de bir konuşma yapan vakıf gönüllüsü Gülsun Kanat, toplanacak yardımlarla kadın sığınma evinin fiziksel şartlarının düzeltilebileceğini söyledi. Daha çok kadına yardım etmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Kanat, kostümlerini bağışlayarak destekte bulunan sanatçılara teşekkür etti. Meltem Cumbul'un sunuculuğunu yaptığı müzayedede, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Gönül Yazar, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Lale Belkıs, Nilüfer, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Tarkan, Tuncel Kurtiz, Türkan Şoray ve Zuhal Olcay ile bazı yabancı sanatçıların kostümleri, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol ile basketbol, Beşiktaş futbol takımlarının ve Milli Takım'ın imzalı formaları satıldı. -CEM YILMAZ'DAN MOR ÇATI'YA DESTEK- Gecede altı Mustafa Ayaz, bir Nuri Çakmak tablosu da satılırken sanatçı Cem Yılmaz, Hülya Kürkçüoğlu imzalı Fatma Girik tablosuyla müzayedeye destek verdi. Esprileriyle davetlilere keyifli anlar yaşatan Yılmaz, kendisine ait tabloyu Fatma Girik'e hediye edeceğini belirterek, 5 bin 200 liraya tekrar satın aldı. Cem Yılmaz, aynı zamanda Tarkan'ın kostümünü de 5 bin liraya alarak ardından bin liraya tekrar satışa çıkardı. Kostüm, 3 bin 200 liraya alıcı buldu. Müzayedede, Hülya Avşar'ın kostümü 2 bin 500, Türkan Şoray'ın kostümü 3 bin 500,, Tuncel Kurtiz'in şapkası 3 bin, Mustafa Ayaz imzalı tablo 5 bin 500, Beşiktaş Futbol Takımının oyuncularının imzalarının yer aldığı forma bin 500, Fenerbahçe takımının imzalı forması 2 bin 750, Galatasaray futbol takımının forması da bin 750 liradan satıldı. Mor Çatı için ünlü tasarımcılar tarafından hazırlanan tişörtlerin de gece boyunca satışının yapıldığı müzayede, sanatçı Demet Tuncer'in mini konseriyle sona erdi.