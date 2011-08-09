Ünlülerin doktoru komada

Hayati tehlikesi sürüyor





Kayroprakti’yi Türkiye’de ilk uygulayan hekim

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde trafik kazasında yaralanan doktor Ayşegül Öztürk, ambulans helikopter ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.TEM’in Gümüşova kesiminde geçen cuma meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Hakan Aydoğan yönetimindeki 34 BY 5444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden İbrahim Dinç yönetimindeki 06 AF 2206 plakalı TIR’a çarptı.Kazada, Hakan Aydoğan ve 43 yaşındaki Ayşegül Öztürk yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan beyin travması geçiren Ayşegül Öztürk’ün, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.Ayşegül Öztürk, ambulansla 18 Temmuz Stadı’na getirilirken, anne ve babası başında bekledi. 112 Acil helikopteri sahaya inerken, ambulanstan alınan Ayşegül Öztürk helikoptere konuldu. Helikopter, Doktor Ayşegül Öztürk’ü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek üzere havalandı.Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi edilen Dr. Öztürk’ün hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.Dr. Ayşegül Öztürk, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olduktan sonra ABD’de akupunktur tedavisi ve kayropratik eğitimi aldı. Alternatif tıbbın dünyaca ünlü ismi Dr. Deepak Chopra’nın çalışmalarına yardımcı olarak katıldı. “Dünya Kadın Kayropratikler Birliği” üyesi olan Öztürk, iki yıl önce Milliyet’e verdiği röportajda insan vücuduna “rot-balans ayarı” yaptığını dile getirerek, “Bizim amacımız sistemin kendi iç dengesini çalıştırmak, vücutta sıkışan ve sıkıntı yaratan enerjiyi düzenlemek, çalışmayan sistemi çalışır hale getirmek” demişti. Vatan gazetesi yazarı İclal Aydın’ın” hayatımı kurtaran kadın” diye bahsettiği, hem mekanik hem de psikolojik açıdan bedeni düzenlemeye yönelik bir tedavi yöntemi olan kayropraktiğin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı Dr. Öztürk’ün müdavimleri arasında işadamlarından gazetecilere birçok ünlü isim bulunuyor. Eski Yunancada “el ile yapılan uygulama” anlamına gelen kayropratik, ameliyat gerektirmeyen ve enfeksiyondan kaynaklanmayan hastalıkların tedavisinde özellikle sinir sistemi, eklem ve omurgayla ilgili sıkıntılarda uygulanıyor.