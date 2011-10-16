Ünlülerin çocukluk halleri

T24-

Samanyolu TV'nin yayın hayatına yeni giren dergisi Kehkeşan, ünlülerden çocukluk hikâyelerini dinledi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çocukken bulmacalarda annenin erkek kardeşi kısmına dayısının beş harfli ismini sığdırmaya çalışırmış. Ünlü şarkıcı Teoman küçüklüğünü 'Salon çocuğu' olarak tanımlıyor. Meşhur aşçı Oktay Aymelek çocukken de yemek yapmaya meraklıymış, boş zamanlarında ise saklambaç ve futbol oynarmış. Oyuncu İpek Tuzcuoğlu korktuğu için aşı yapılacağı gün okuldan kaçarmış. Komedyen Beyazıt Öztürk de çocukken evde yemek yemeyi sevmezmiş."Bulmacalarda annenin erkek kardeşi kısmına dayımın beş harfli ismini sığdırmaya çalışırdım. Dedemle parka gittiğimiz bir gün TRT'ciler çekim için oradaydı. Beni oynarken çektiler. Yayın günü bizim aile programı izlemek için televizyon karşısına geçti. Kendimi ekranda görünce beni niye parkta unuttunuz diye gözyaşlarına boğulmuştum.""Tekvando kursuna yazılmıştım, döner tekme atarım diye düşündüm hocanın önüne yuvarlandım, bir daha hiç gitmedim.""Tam bir sokak çocuğuydum. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin en başarısız öğrencisiydim. Hiç sınıfta kalmadım, gelmiş geçmiş en büyük kopyacı benimdir herhalde.""Ropdöşambırlı bir çocuktum. Çünkü evimizde pijamayla dolaşmak ayıp karşılanırdı. Muhallebi çocuğuyla sokak çocuğu arasında gidip geldim. Salon erkeği denir ya, ben de salon çocuğuydum. Hep kibar ve ölçülü.""Çocukluğumda mahalleden geçen ve kuru ekmek toplayan amcalar vardı. Çoğunlukla annem beni onların yanından alırdı. Eve gelip yemek yemezdim, onların torbalarından ekmek yerdim. 3-4 yaşlarında elimi prize sokmuştum. O kadar canlı bir anı ki, cansıza dönüyordum neredeyse!""Aşıdan çok korkardım, okulda aşı yapılacağını duyar duymaz kendimi dışarı atar, her seferinde mutlaka kaçardım. Öğretmenlerimden bu yüzden çok azar işitmişimdir.""Çocukluğumda da mutfak işleriyle haşır neşirdim. Öyle ki evde kimse olmadığı vakit kendi yemeğimi kendim yapardım. Küçükken saklambaç, tombik ve futbol oynamayı da severdim."